New York: nuovo spunto rialzista per Oracle

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale fornitore di software aziendale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,63%.
Lo scenario su base settimanale di Oracle
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Oracle
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 202 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 208,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 199,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)