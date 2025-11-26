Milano 16:53
New York: nuovo spunto rialzista per Oracle

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale fornitore di software aziendale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,63%.

Lo scenario su base settimanale di Oracle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Oracle, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 202 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 208,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 199,9.

