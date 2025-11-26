Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: performance negativa per ServiceNow

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, con una flessione del 2,36%.

L'andamento di ServiceNow nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 796,4 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 818,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 840,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
