New York: si concentrano le vendite su ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che presenta una flessione del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di ServiceNow
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di ServiceNow
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 808,2 USD con area di resistenza individuata a quota 831,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 798,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)