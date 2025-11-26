Milano
17:35
43.130
+1,01%
Nasdaq
18:51
25.279
+1,04%
Dow Jones
18:51
47.540
+0,91%
Londra
17:35
9.692
+0,85%
Francoforte
17:35
23.726
+1,11%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 19.07
Home Page
/
Notizie
/ New York: rosso per Waters
New York: rosso per Waters
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2025 - 18.00
Si muove verso il basso la
società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici
, con una flessione del 2,05%.
Condividi
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto