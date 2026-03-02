Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

Carnival scambia in rosso a New York

Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,64%.
