Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:51
25.279 +1,04%
Dow Jones 18:51
47.540 +0,91%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: scambi in positivo per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: scambi in positivo per Boeing
Seduta vivace oggi per il colosso dell'aereonautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.
Condividi
```