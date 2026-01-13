Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Boeing

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Boeing rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 248 USD e primo supporto individuato a 242,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 253,3.

