New York: scambi in positivo per Boeing

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 248 USD e primo supporto individuato a 242,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 253,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)