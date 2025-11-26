Milano 16:54
43.113 +0,97%
Nasdaq 16:54
25.173 +0,62%
Dow Jones 16:54
47.352 +0,51%
Londra 16:54
9.691 +0,84%
Francoforte 16:54
23.678 +0,91%

New York: sell-off per Workday

Migliori e peggiori
New York: sell-off per Workday
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra un -7,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 218,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 211,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 226,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```