Male Workday sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che soffre con un calo del 7,15%.

L'andamento di Workday nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Workday si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 147,5 USD. Prima resistenza a 154,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 143,7.

