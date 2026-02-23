Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: perdite consistenti per Workday

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per Workday
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che passa di mano in perdita dell'8,13%.

Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Workday suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,9 USD con tetto rappresentato dall'area 131,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 121,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```