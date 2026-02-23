New York: perdite consistenti per Workday

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che passa di mano in perdita dell'8,13%.
Lo scenario su base settimanale di Workday
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Workday
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,9 USD con tetto rappresentato dall'area 131,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 121,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)