Milano 11:36
43.147 +0,04%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:36
9.674 -0,18%
Francoforte 11:35
23.760 +0,14%

Cambi: euro a 1,1581 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1581 dollari alle 11:30
Euro a 1,1581 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```