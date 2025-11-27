Milano 9:41
43.260 +0,30%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:40
9.698 +0,06%
23.820 +0,40%

Cambi: euro a 181,055 yen alle 08:30

Euro a 181,055 sullo yen alle 08:30.
