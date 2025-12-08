Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:36
25.585 -0,42%
Dow Jones 18:36
47.724 -0,48%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Cambi: euro a 181,12 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 181,12 yen alle 11:30
Euro a 181,12 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```