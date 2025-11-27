Francoforte: andamento rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V
, con un rialzo del 2,72%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le tendenza di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 64,95 Euro. Supporto stimato a 63,15. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 66,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)