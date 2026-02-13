Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

Germany MDAX

Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,56%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,8 Euro e primo supporto individuato a 66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)