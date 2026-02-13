Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V
, che mostra un decremento del 2,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,8 Euro e primo supporto individuato a 66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)