Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che mostra un decremento del 2,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,8 Euro e primo supporto individuato a 66. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
