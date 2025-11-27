Milano 13:27
43.219 +0,21%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:27
9.679 -0,13%
Francoforte 13:26
23.782 +0,23%

Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V
Rialzo marcato per Redcare Pharmacy N.V, che tratta in utile del 3,28% sui valori precedenti.
Condividi
```