Milano 13:28
43.219 +0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 13:28
9.679 -0,13%
Francoforte 13:28
23.782 +0,23%

Francoforte: rosso per E.ON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per E.ON
Composto ribasso per la compagnia energetica tedesca, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
Condividi
```