Milano
13:28
43.219
+0,20%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
13:28
9.679
-0,13%
Francoforte
13:28
23.782
+0,23%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 13.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per E.ON
Francoforte: rosso per E.ON
Migliori e peggiori
,
In breve
27 novembre 2025 - 13.00
Composto ribasso per la
compagnia energetica tedesca
, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: seduta molto difficile per E.ON
Francoforte: seduta molto difficile per E.ON
Francoforte: rosso per E.ON
Francoforte: rosso per Deutsche Boerse
Titoli e Indici
E.On
-2,19%
Altre notizie
Francoforte: rosso per Siemens
Francoforte: giornata depressa per Brenntag
Francoforte: rosso per Rheinmetall AG
Francoforte: andamento negativo per Siemens Energy
Francoforte: andamento negativo per RWE
Francoforte: rosso per Daimler Truck Holding
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto