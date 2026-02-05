Milano 11:33
Francoforte: scambi negativi per E.ON

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia energetica tedesca, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.

Il trend di E.ON mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della società di Dusseldorf è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
