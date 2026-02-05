Francoforte: scambi negativi per E.ON

compagnia energetica tedesca

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,46. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)