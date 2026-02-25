Francoforte: scambi al rialzo per E.ON

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia energetica tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che E.ON
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +0,39% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve della società di Dusseldorf
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)