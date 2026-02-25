Milano 13:12
47.110 +0,98%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:12
10.784 +0,97%
Francoforte 13:12
25.097 +0,44%

Francoforte: scambi al rialzo per E.ON

Francoforte: scambi al rialzo per E.ON
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia energetica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che E.ON mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,44%, rispetto a +0,39% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve della società di Dusseldorf è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,51.

