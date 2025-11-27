Milano 9:42
43.263 +0,31%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:41
9.699 +0,08%
23.825 +0,41%

PALLADIUM del 26/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,44%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.442,7, mentre i supporti sono stimati a 1.395,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.489,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
