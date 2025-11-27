Milano 11:40
43.178 +0,11%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:39
9.674 -0,18%
Francoforte 11:39
23.771 +0,19%

Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice del settore alimentare italiano

In forte aumento il comparto alimentare a Piazza Affari, che con il suo +1,84% avanza a quota 71.965,27 punti.
