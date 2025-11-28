Milano 10:18
43.113 -0,25%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:18
9.702 +0,08%
Francoforte 10:18
23.727 -0,17%

Whitbread, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che passa di mano in perdita dell'8,29%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Whitbread, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di Whitbread che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 25,29 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 26,54. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 24,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
