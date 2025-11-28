Whitbread, quotazioni in calo a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce alberghi e ristoranti
, che passa di mano in perdita dell'8,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Whitbread
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di Whitbread
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 25,29 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 26,54. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 24,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)