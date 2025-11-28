Whitbread, quotazioni in calo a Londra

società che gestisce alberghi e ristoranti

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita dell'8,29%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 25,29 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 26,54. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 24,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)