Milano 14:40
46.859 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:40
10.450 +1,31%
Francoforte 14:40
24.697 -0,34%

Londra: GSK, quotazioni alle stelle

Effervescente l'azienda biofarmaceutica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,17%.
