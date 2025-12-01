Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Frazionale rialzo per l'Eurostoxx 50, che mette a segno un modesto profit a +0,27%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.715, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.575. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.854.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)