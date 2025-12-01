Milano 11:55
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:55
9.717 -0,04%
Francoforte 11:55
23.543 -1,23%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,54%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.931,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.685. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.177,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
