Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,54%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.931,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.685. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.177,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)