Milano 11:55
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:55
9.717 -0,04%
Francoforte 11:55
23.543 -1,23%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Piccolo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.

Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,88. Supporto a 58,55. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61,21.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```