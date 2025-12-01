Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Piccolo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,59%.
Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 59,88. Supporto a 58,55. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 61,21.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)