Francoforte: andamento sostenuto per K+S

(Teleborsa) - Balza in avanti Kali und Salz
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di K+S
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)