Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:32
25.420 -0,06%
Dow Jones 19:32
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Francoforte: andamento sostenuto per K+S

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti Kali und Salz, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di K+S è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
