Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kali und Salz, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di K+S. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,98.

