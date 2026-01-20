Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

Kali und Salz

compagnia attiva nel settore chimico-biologico

Germany MDAX

K+S

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 13,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)