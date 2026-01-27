Francoforte: movimento negativo per K+S

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kali und Salz
, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di K+S
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,06 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)