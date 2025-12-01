Francoforte: rosso per Siemens Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Siemens Energy
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 114,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 111,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 117,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)