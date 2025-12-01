Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG

produttore di armamenti e componenti per automobili

Rheinmetall AG

DAX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,90% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.450,3 Euro. Supporto stimato a 1.423,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.477,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)