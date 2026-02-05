Milano 17:02
New York: brillante l'andamento di Merck

(Teleborsa) - Scambia in profit la società chimico-farmaceutica, che lievita del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 122,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 118,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 126,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
