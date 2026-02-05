New York: brillante l'andamento di Merck

(Teleborsa) - Scambia in profit la società chimico-farmaceutica
, che lievita del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Merck
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 122,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 118,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 126,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)