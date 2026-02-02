New York: positiva la giornata per Merck

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Merck
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Merck
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 113,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 110,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 116,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)