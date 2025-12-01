New York: andamento rialzista per J.B. Hunt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion
, in guadagno del 3,62% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a J.B. Hunt
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di J.B. Hunt
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 175,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 190,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)