Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:38
25.418 -0,07%
Dow Jones 19:38
47.555 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

New York: andamento rialzista per J.B. Hunt

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion, in guadagno del 3,62% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a J.B. Hunt rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di J.B. Hunt è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 175,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 190,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
