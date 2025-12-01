Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: profondo rosso per Insulet Corporation

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Insulet Corporation
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che esibisce una perdita secca del 3,83% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insulet Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Insulet Corporation, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 322,5 USD. Primo supporto visto a 309,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 303,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
