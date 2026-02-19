Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:23
24.820 -0,32%
Dow Jones 18:23
49.421 -0,49%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

New York: i venditori si accaniscono su Insulet Corporation
In forte ribasso l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che mostra un -5,47%.
