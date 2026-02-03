Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:01
25.193 -2,12%
Dow Jones 21:01
49.041 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Crolla a New York Accenture

Migliori e peggiori
Crolla a New York Accenture
(Teleborsa) - A picco la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che presenta un pessimo -10,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Accenture rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Accenture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 234,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 247,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 229,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```