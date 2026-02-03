Crolla a New York Accenture

(Teleborsa) - A picco la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing
, che presenta un pessimo -10,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Accenture
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Accenture
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 234,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 247,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 229,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)