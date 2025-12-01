New York: sviluppi positivi per VF Corporation

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di abbigliamento statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che VF Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,12%, rispetto a +3,64% dell'indice del basket statunitense
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di VF Corporation
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,62 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)