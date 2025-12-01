Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: sviluppi positivi per VF Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda di abbigliamento statunitense, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che VF Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,12%, rispetto a +3,64% dell'indice del basket statunitense).


Allo stato attuale lo scenario di breve di VF Corporation rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,62 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
