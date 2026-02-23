Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

VF Corporation scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - A picco l'azienda di abbigliamento statunitense, che presenta un pessimo -7,4%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di VF Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di breve periodo di VF Corporation sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,35 USD. Possibile una discesa fino al bottom 19,17. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
