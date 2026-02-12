Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:30
24.805 -1,57%
Dow Jones 18:30
49.543 -1,15%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: sviluppi positivi per Motorola Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per Motorola Solutions
Effervescente il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,55%.
Condividi
```