Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:41
25.411 -0,09%
Dow Jones 19:41
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Oro: 4.232,49 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.232,49 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.232,49 dollari l'oncia (+0,38%) alle 15:40.
Condividi
```