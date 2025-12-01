Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:43
25.416 -0,08%
Dow Jones 19:43
47.556 -0,34%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Piazza Affari: piccolo passo in avanti per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per l'indice del settore alimentare italiano
Il Comparto alimentare a Piazza Affari fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 73.601,41 punti.
Condividi
```