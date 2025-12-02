Milano 11:49
Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,53%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6.872,8. Rischio di discesa fino a 6.728,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7.016,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
