Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:44
24.675 -0,23%
Dow Jones 17:44
49.535 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Cambi: euro a 181,4 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 181,4 yen alle 15:41
Euro a 181,4 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```