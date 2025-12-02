MBS Consulting annuncia Antonio Serrapica come nuovo responsabile Insurance

(Teleborsa) -(Gruppo Cerved) nominaSenior partner con vent’anni di esperienza nel settore, Serrapica guiderà la practice dedicata al comparto assicurativo, portando competenze maturate in progetti strategici e di trasformazione per i principali gruppi italiani e internazionali.ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Antonio Serrapica nel nostro gruppo. La sua esperienza nel settore assicurativo e la familiarita` con i processi di trasformazione rappresentanoper MBS Consulting e per il percorso di sviluppo dell’intero gruppo Cerved"., ha commentato: "Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del gruppo Cerved e della squadra di MBS Consulting, una societa` che rappresenta da anni un punto di riferimento nella consulenza direzionale, in particolare nel settore assicurativo. L’integrazione tra le competenze sviluppate da MBS e gli asset del gruppo Cerved in ambito innovation, data & analytics costituisceper rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento".