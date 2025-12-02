MBS Consulting annuncia Antonio Serrapica come nuovo responsabile Insurance

(Teleborsa) - MBS Consulting
(Gruppo Cerved) nomina Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance.
Senior partner con vent’anni di esperienza nel settore, Serrapica guiderà la practice dedicata al comparto assicurativo, portando competenze maturate in progetti strategici e di trasformazione per i principali gruppi italiani e internazionali. Luca Peyrano, CEO di Cerved,
ha commentato: "Siamo lieti di accogliere Antonio Serrapica nel nostro gruppo. La sua esperienza nel settore assicurativo e la familiarita` con i processi di trasformazione rappresentano un contributo importante
per MBS Consulting e per il percorso di sviluppo dell’intero gruppo Cerved".Antonio Serrapica, Senior Partner di MBS Consulting
, ha commentato: "Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del gruppo Cerved e della squadra di MBS Consulting, una societa` che rappresenta da anni un punto di riferimento nella consulenza direzionale, in particolare nel settore assicurativo. L’integrazione tra le competenze sviluppate da MBS e gli asset del gruppo Cerved in ambito innovation, data & analytics costituisce un’opportunita` rilevante
per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento".