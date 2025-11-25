Startup, Capital Venture Consulting finanzia l’innovazione

(Teleborsa) - Oggi in Italia sono presenti circa 12.000 startup innovative
, realtà che sviluppano soluzioni ad alto valore tecnologico con impatto nei settori dell’industria, energia, salute, sostenibilità e digital transformation. Tuttavia, molte di queste realtà faticano a consolidarsi sul mercato: tra le principali cause di insuccesso emerge la difficoltà di accesso a capitali adeguati.
In un questo contesto, Capital Venture Consulting
si presenta come player di riferimento nel supporto finanziario alle startup e alle PMI innovative italiane. Guidata da Gabriele Belfiore e Cesare Spanò
è attiva da oltre sei anni ed ha accompagnato oltre 300 progetti innovativi
nella raccolta di capitali attraverso strumenti di finanza agevolata e operazioni equity, contribuendo alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale italiano.
Solo nel 2025, Capital Venture Consulting ha sostenuto operazioni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, r
egistrando un raddoppio del proprio fatturato rispetto all’anno precedente—segnale di una crescente domanda da parte delle imprese innovative e di una maggiore maturità del settore.“Troppe startup valide falliscono per mancanza di risorse finanziarie. La nostra missione è colmare questo divario e garantire che l’innovazione trovi l’ossigeno necessario per crescere,”
dichiara Gabriele Belfiore.