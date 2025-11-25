Milano 11:35
Startup, Capital Venture Consulting finanzia l’innovazione

Economia
Startup, Capital Venture Consulting finanzia l'innovazione
(Teleborsa) - Oggi in Italia sono presenti circa 12.000 startup innovative, realtà che sviluppano soluzioni ad alto valore tecnologico con impatto nei settori dell’industria, energia, salute, sostenibilità e digital transformation. Tuttavia, molte di queste realtà faticano a consolidarsi sul mercato: tra le principali cause di insuccesso emerge la difficoltà di accesso a capitali adeguati.

In un questo contesto, Capital Venture Consulting si presenta come player di riferimento nel supporto finanziario alle startup e alle PMI innovative italiane. Guidata da Gabriele Belfiore e Cesare Spanò è attiva da oltre sei anni ed ha accompagnato oltre 300 progetti innovativi nella raccolta di capitali attraverso strumenti di finanza agevolata e operazioni equity, contribuendo alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale italiano.

Solo nel 2025, Capital Venture Consulting ha sostenuto operazioni per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, registrando un raddoppio del proprio fatturato rispetto all’anno precedente—segnale di una crescente domanda da parte delle imprese innovative e di una maggiore maturità del settore.

“Troppe startup valide falliscono per mancanza di risorse finanziarie. La nostra missione è colmare questo divario e garantire che l’innovazione trovi l’ossigeno necessario per crescere,” dichiara Gabriele Belfiore.
