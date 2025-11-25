Startup, Capital Venture Consulting finanzia l’innovazione

(Teleborsa) - Oggi in Italia sono presenti circa, realtà che sviluppano soluzioni ad alto valore tecnologico con impatto nei settori dell’industria, energia, salute, sostenibilità e digital transformation. Tuttavia, molte di queste realtà faticano a consolidarsi sul mercato: tra le principali cause di insuccesso emerge la difficoltà di accesso a capitali adeguati.In un questo contesto,si presenta come player di riferimento nel supporto finanziario alle startup e alle PMI innovative italiane. Guidata daè attiva da oltre sei anni ed hanella raccolta di capitali attraverso strumenti di finanza agevolata e operazioni equity, contribuendo alla crescita dell’ecosistema imprenditoriale italiano.Solo nel 2025, Capital Venture Consultingegistrando un raddoppio del proprio fatturato rispetto all’anno precedente—segnale di una crescente domanda da parte delle imprese innovative e di una maggiore maturità del settore.“Troppe startup valide falliscono per mancanza di risorse finanziarie. La nostra missione è colmare questo divario e garantire che l’innovazione trovi l’ossigeno necessario per crescere,” dichiara Gabriele Belfiore.