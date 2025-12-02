New York: allunga il passo MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di analisi e business intelligence
, che tratta in rialzo del 5,02%.
La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di MicroStrategy Incorporated
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 177 USD. Prima resistenza a 183,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 173,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)