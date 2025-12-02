Milano 17:35
New York: risultato positivo per United Airlines Holdings

Bene la holding di compagnie aeree, con un rialzo del 3,70%.
