Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:32
25.567 -1,75%
Dow Jones 17:32
48.897 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

A New York, forte ascesa per Southwest Airlines

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Southwest Airlines
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia aerea americana, che tratta in rialzo dell'11,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Southwest Airlines rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Southwest Airlines mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,56 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```