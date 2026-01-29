A New York, forte ascesa per Southwest Airlines

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia aerea americana
, che tratta in rialzo dell'11,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Southwest Airlines
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Southwest Airlines
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,56 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,01. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)