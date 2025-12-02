Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 22:00
25.556 +0,84%
Dow Jones 22:02
47.474 +0,39%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

New York: rosso per PepsiCo

(Teleborsa) - Sottotono la società di alimenti e bevande, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

Lo scenario su base settimanale di PepsiCo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di PepsiCo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 148,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 151,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
