New York: rosso per PepsiCo

(Teleborsa) - Sottotono la società di alimenti e bevande
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
Lo scenario su base settimanale di PepsiCo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di PepsiCo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 148,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 151,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)